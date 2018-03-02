Bitcoin 10 bin doların üzerinde

Kripto paralarda Bitcoin, 10 bin doların üzerindeki seyrini koruyor.

Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Perşembe günü New York saatiyle 17:00'den itibaren yüzde 0.6 yükselerek 10,996 dolara tırmandı. Bitcoin 26 Şubat'tan bu yana 10 bin doların üzerindeki seyrini koruyor.

Bitcoin fiyatları yüzde 3.3 dalgalanarak 10,815 dolar ile 11,175 dolar seviyeleri arasında işlem gördü. Dijital para Bitcoin, 19,666 dolarlık 17 Aralık 2017 rekorunun yüzde 44 altında seyrediyor. Bir haftada yüzde 11 değer kazanan Bitcoin, bu yıl yüzde 24 ekside bulunuyor.

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CME'de işlem gören Mart vadeli Bitcoin kontratları, 158 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 0.4 ekside 11,020 dolar seviyesinden alıcı buldu. Cboe'de işlem gören Mart vadelileri ise 883 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 0.1 düşerek 11,010 dolar oldu.

Diğer önemli kripto paralar arasında bulunan Ripple, Bitstamp verilerine göre yüzde 1 düşerek 91 cent seviyesine geriledi. Ethereum yüzde 0.3 ekside 870 dolardan alıcı bulurken Litecoin yüzde 2.1 değer kaybederek 208.40 dolara düştü.

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