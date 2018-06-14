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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14.06.2018 - 15:20
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada net varlık alımının Aralık 2018 sonrasında sona erdirilmesi planlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistler de, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısında ayrıca, varlık alım programının Eylül 2018 sonuna kadar aylık 30 milyar euro olarak devam ettirilmesini, Ekim-Aralık 2018 döneminde net varlık alımının aylık 15 milyar euroya indirilmesini ve Aralık 2018 sonrasında net varlık alımlarının sona erdirilmesini kararlaştırdı.

Banka, satın alınmış menkul kıymetlerden vadeleri dolanlardan gelen ana para ödemelerinin net varlık alımları sona erdikten sonra uzun bir süre daha yatırıma yönlendirilmeye devam edilmesi niyetinde olduğunu da vurguladı.

ECB açıklamasında, genekli olduğu sürece uygun likidite şartlarının ve parasal genişlemenin devam ettirileceği de ifade edildi.


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