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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

26.10.2017 - 15:01

Avrupa Merkez Bankası aylık varlık alım tutarını 30 milyar euroya düşürdü, faizleri değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı.

Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

ECB aylık varlık alımlarına Ocak ayından itibaren ayda 60 milyar eurodan 30 milyar euroya indireceğini açıkladı. Varlık alımları Eylül ayına kadar sürecek, ihtiyaç olması halinde bu tarihten sonra da devam edecek.

ECB kredi maliyetlerini belirleyen politika faizini beklenildiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasna ödediği mevduat faizini ise beklenildiği gibi yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB faizlerin uzunca bir süre net varlık alımları bittikten sonra da mevcut seviyelerde seyretmesinin öngörüldüğünü belirtti.


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