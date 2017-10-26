"Parasal genişleme hala gerekli"

Draghi, enflasyonun hedeflenen seviyeye dönmesi için önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi para politikası toplantısı sonrasında basın toplantısında konuştu.
Draghi'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
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*Euro bölgesi ekonomisine çok güçlü desteğin devam etmesi gerekiyor
*Varlık alımlarında yapılan ayarlama enflasyonun hedefe yaklaştığına yönelik artan güveni yansıtıyor
*Euro bölgesinde ekonomik büyüme güçlü olmayı sürdürüyor
*Son veriler büyüme ivmesinin güç kaybetmeden sürdüğünü gösteriyor, büyüme üzerindeki riskler genelde dengeli
*Enflasyon yıl başına doğru geçici olarak gerileyecek, arz/talep kaynaklı enflasyon ılımlı şekilde yükseldi
*Tüm ECB yönetim kurulu üyeleri koşulların iyileştiğini, büyümenin ivme kazandığını vurguladı
*Bugünkü karar oybirliğiyle alınmadı