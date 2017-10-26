"Parasal genişleme hala gerekli"

*Tüm ECB yönetim kurulu üyeleri koşulların iyileştiğini, büyümenin ivme kazandığını vurguladı

*Enflasyon yıl başına doğru geçici olarak gerileyecek, arz/talep kaynaklı enflasyon ılımlı şekilde yükseldi

*Varlık alımlarında yapılan ayarlama enflasyonun hedefe yaklaştığına yönelik artan güveni yansıtıyor

*Euro bölgesi ekonomisine çok güçlü desteğin devam etmesi gerekiyor

Draghi'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Draghi, enflasyonun hedeflenen seviyeye dönmesi için önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dolar Merkez Bankası kararına ne tepki verdi?

Bu otellerin fiyatları dudak uçuklatıyor!

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu