Avrupa Merkez Bankası 2 ülke ile repo hattını uzattı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Romanya ve Hırvatistan Merkez Bankalarıyla repo hattını uzattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNR) ve Hırvatistan Merkez Bankası (HNB) ile oluşturulan repo hatlarının 6 ay uzatıldığını bildirdi.

ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik BRN için 2 milyar avro ve HNB için de 4,5 milyar avroluk repo imkanının Haziran 2021’e uzatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, repo hatlarının ilk başta 31 Aralık 2020’ye kadar kalması için açıldığı belirtilerek, hattın amacının da merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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