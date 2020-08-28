ABD'de mal ticareti açığı arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 11,7 artışla 79,3 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,7 artışla 79,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı 115 milyar dolar olurken, ithalatı 194,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziran ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 70,6 milyar dolardan 71 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetti.

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