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Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye sert uyarı

18.09.2019 - 15:01 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye sert uyarı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, İngiltere'nin zarar verici anlaşmasız Brexit'e doğru ilerlediği konusunda sert şekilde uyardı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisine Londra'nın hala bir anlaşma istediğini ancak 31 Ekim'de bir anlaşmalı veya anlaşmasız Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağını söylediğini ifade etti.

Brexit yanlısı milletvekilleri bu açıklamaları memnuniyetle karşıladı.

Pazartesi günü Lüksemburg'da Johnson ile biraraya gelen Juncker, "Çok az zaman kaldı ... Anlaşmasız (Brexit) riski çok gerçekçi" dedi.

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Johnson'ın açıklamaları sterlini baskıladı.

İngiltere hükümetinin beklenmedik durum planlarına göre, anlaşmasız Brexit en kötü durum senaryosunda, ticarette, ilaç ve taze gıda tedarikinde ciddi bir aksaklık ve ülke genelinde karışıklık anlamına gelebilir.

Juncker, "Ekonomik ilişkilerde böyle bir kopma ve 40 yıllık AB üyeliğinin sonlandırılması İngiltere'nin seçimi olabilir, ancak hiçbir zaman AB'nin seçimi olmayacak" dedi.

Juncker, Londra'nın Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki "backstop" sınır güvencesi düzenlemesinin yerine geçmesi için gerçekçi öneriler sunması gerektiğini söyledi.


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