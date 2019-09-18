Kripto paraların piyasa hacmi 270 milyar doları aştı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarındaki yatay seyir, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'un stablecoinlerin gelecek dönemde doların konumunu tehdit edebileceği açıklaması sonrası yerine artışa bıraktı ve piyasa hacmi 271 milyar 19 milyon dolarla 270 milyar doların üzerine çıktı.

Coeure, Salı günü Lüksemburg'daki bir konferansta yaptığı açıklamalarda küreselleşme ve online ödeme sistemlerindeki hızlı gelişim dalgasının sınır ötesi işlemlerin daha hızlı olması kapsamında tüketici beklentilerini arttırdığını belirtti ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney'nin uluslararası bir merkez bankası kripto para birimi oluşturulması yönündeki çağrısını destekledi.

Coeure, şu değerlendirmeyi yaptı:

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Bazı özel durumlarda gelişmelerine izin verilirse, diğer yasal ve egemen para birimlerinden çok özel dijital para birimleri doların egemenliğini kolayca tehdit edebilir. Bu noktadan sonra atılacak en doğal adım küresel merkez bankalarının bir araya gelerek yaygın teknik kurallar ışığında merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital paraların kullanılabilirliğini incelemektir. Libra şüphesiz merkez bankalarının mevcut ödeme sistemlerini güçlendirmeleri için bir uyanma ikazı oldu.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.15 düşüşle 10 bin 212 dolara geriledi ve 183 milyar 237 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6'sını oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe rağmen piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 86'sı yükseldi ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 36.36 ile 67'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 15.70 ile en çok artış 10'uncu sıradan yeniden listeye giren Stellar'da görüldü.

Toplam 2 bin 870 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, piyasadaki artış eğilimine paralel olarak 271 milyar 19 milyon dolarla 270 milyar doların üzerine çıktı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 776 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.15 düşerken

2.Ethereum yüzde 7.63

3.Ripple yüzde 13.44

4.Bitcoin Cash yüzde 5.04

5.Litecoin yüzde 3.81

6.Tether yüzde 0.12

7.EOS yüzde 0.45

8.Binance Coin yüzde 7.83

9.Bitcoin SV yüzde 4.12

10.Stellar yüzde 15.70 yükseldi.

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