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Avrupa Birliği'nde perakende satışlar arttı

06.11.2019 - 14:52
Avrupa Birliği'nde perakende satışlar arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.

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AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hırvatistan, yüzde 2,4 ile İrlanda ve yüzde 0,7 ile Romanya’da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 2,4 ile Portekiz, yüzde 1 ile Letonya ve yüzde 0,7 ile Slovenya'da ölçüldü.


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