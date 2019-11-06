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Johnson seçim çalışmalarını başlattı

06.11.2019 - 15:01
Johnson seçim çalışmalarını başlattı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, "Brexit'i yerine getirme" sözüyle resmi olarak seçim çalışmalarını başlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ana rakibinin aksine "Brexit'i yerine getirme" sözüyle bugün resmi olarak seçim çalışmalarını başlattı. Johnson ana rakibi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i çalışma kamplarında milyonları ölüme sürükleyen Sovyet lider Josef Stalin ile kıyasladı.

İngiltere parlamentosunun geçen hafta erken seçime gidilmesini onaylamasının ardından, İngiltere 12 Aralık'ta sandığa gidecek. İngiltere, yatırımcıların dünyanın beşinci büyük ekonomisinin istikrarına yönelik inancını zedeleyen ve uluslararası duruşuna zarar veren Brexit konusundaki üç yıldır devam eden anlaşmazlığa son vermeye çalışıyor.

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Johnson seçimi Brexit meselesini çözmenin bir aracı olarak şekillendirmek istese de, devletin kontrolündeki Ulusal Sağlık Servisi'nin geleceği gibi yerel meseleler süreçte kilit rol oynayacak.

Johnson Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde, "Seçim istemiyorum. Hiçbir başbakan, özellikle Aralık ayında erken seçim istemez" dedi.

Johnson "Ancak şu anki duruma göre, başka seçeneğimiz yok, çünkü yalnızca Brexit'i önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlarsak, İngiliz halkının tüm önceliklerine odaklanabiliriz" dedi.

Johnson Kraliçe Elizabeth'e resmi bir ziyarette bulunduktan sonra, Downing Street konutuna geri dönerek seçimi açıklayacak. Johnson günün ilerleyen saatlerinde yapacağı mitingde partisinin kampanyasını başlatacak.


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