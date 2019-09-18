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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları geriledi

18.09.2019 - 10:51
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 1 milyon 41 bin 856 adet oldu.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 10 milyon 520 bin 238 seviyesinde gerçekleşti.

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AB üyesi 28 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 313 bin 748, Fransa'da 129 bin 257, İngiltere'de 92 bin 573, İtalya'da 88 bin 939 ve İspanya'da 74 bin 490 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 285 bin 894 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 149 bin 453 otomobil sattı. Renault Grubu ise 106 bin 978 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.


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