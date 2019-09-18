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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

18.09.2019 - 10:42
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, temmuzda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2,5 milyar dolar gerileyerek 12,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2018 sonuna 6,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 282 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

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Temmuzda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 466 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların temmuzda 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 8,3 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 567 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 57,1 MİLYAR DOLAR

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından temmuzda 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 10,8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 2,4 milyar dolar gerileyerek 12,5 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sı dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 4,1'i Türk lirası ve yüzde 1,5'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 12,9 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 53,9'u dolar, yüzde 27'si avro, yüzde 18,9'u Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47'sini finansal kuruluşların, yüzde 53'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 24,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 57,1 milyar dolar oldu.


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