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Avrupa Birliği Kovid-19 kurtarma paketinde anlaştı

10.04.2020 - 09:08
Avrupa Birliği Kovid-19 kurtarma paketinde anlaştı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

 

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Kovid-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

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Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar avroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasının da gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.


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