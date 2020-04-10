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ABD'de tüketici güveni 9 yılın dibinde

10.04.2020 - 09:15
ABD'de tüketici güveni 9 yılın dibinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda geçen aya göre yüzde 20,3 azalarak 71'e düştü ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni nisanda bir önceki aya göre yüzde 20,3 azalarak 71 değerine düştü.

Bu dönemde en yüksek aylık düşüşün görüldüğü veri, Ocak 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 75 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, mart ayında 89,1 değerinde gerçekleşmişti.

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Tüketici güven endeksi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27 azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık yüzde 30,2 azalarak 72,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de nisanda aylık yüzde 12,2 azalışla 70'e düştü.


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