‹ Önceki Haber ASELSAN'dan ihracat rekoru ASELSAN'dan ihracat rekoru Sonraki Haber › Garanti BBVA'dan 'Yeşil Bono' ihracı Garanti BBVA'dan 'Yeşil Bono' ihracı

Avrasya Tüneli'nden 1.2 milyar lira tasarruf sağlandı

20.12.2019 - 15:22
Avrasya Tüneli'nden 1.2 milyar lira tasarruf sağlandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşarak, daha dengeli şehir içi ulaşımına katkıda bulunan Avrasya Tüneli'nin bu yıl yaklaşık 1,2 milyar lira tasarruf sağladığı hesaplandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Anadolu Yakası'nda İstanbul-Ankara devlet yolu (E-5 kara yolu) ile Avrupa Yakası'nda tarihi yarımadadaki Kennedy Caddesi'ni (Sahil yolu) birleştiren, sadece otomobil ve minibüs gibi hafif araçların kullanabildiği Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016'dan bu yana hizmet veriyor. Yapı Merkezi ve SK E&C firmalarının ortaklığıyla yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa edilen tünelde, 31 Ocak 2017 itibarıyla 24 saat kesintisiz işletmeye geçildi.

Doğu-batı aksında özellikle doruk saatlerde yoğun trafiğin oluştuğu İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşarak, daha dengeli şehir içi ulaşım hedefine katkıda bulunan tünel, trafik yoğunluğunun çözümünde de önemli işlev gördü.

##$HABER_1459224$##

ZAMAN VE YAKITTAN TASARRUF

Avrasya Tüneli sadece trafik yoğunluğunun aşılmasına katkı sağlamakla kalmadı, ciddi miktarda tasarruf imkanı da verdi. Yapılan hesaplamaya göre, tünelle bu yıl zamandan 870 milyon lira, yakıttan 295 milyon lira, emisyondan 31 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 196 milyon lira tasarruf edildi.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında kara yoluyla yolculuk edilirse mevcut köprülerle ortalama 42 dakika sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu süre 60 ile 100 dakika arasına kadar çıkıyor.

Günlük 120 bin araç kapasitesiyle hizmet veren tünel sayesinde seyahat süresi ise bu hatta 100 dakikadan 15 dakikaya iniyor. 2 katlı tünelde bir kat gidiş, bir kat dönüş imkanı bulunuyor.

Proje kapsamında 10,9 kilometrelik tünele bağlantı yolu düzenlemesi yapılırken, 4 alt geçit, 5 yaya üst geçidi, 2 hemzemin yaya geçidi ve 2 kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI MÜHENDİSLİK PROJELERİNDEN

Trafikteki uzun seyahat süresi sebebiyle yoğun bir şekilde atmosfere salınan egzoz gazlarıyla CO2, PM, Nox ve SO2 gibi zararlı gazlar, projenin gerçekleştirilmesiyle önemli ölçüde azaldı.

Tünelle tarihi yarımadaya giren araç sayısı ve oluşan toplam transit yolculuk düştü. Garanti edilen araç geçiş sayısı aşıldıktan sonra farkın yüzde 30'u hazineye aktarılıyor.

Dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden Avrasya Tüneli, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül de aldı. Sadece teknik öz


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.177 Değişim: 0,52% Hacim : 10.290 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.859 20.12.2019 Yüksek 111.636
Açılış: 111.041
5,9394 Değişim: -0,07%
Düşük 5,9064 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,5861 Değişim: -0,42%
Düşük 6,5631 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,45 Değişim: -0,10%
Düşük 280,72 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.