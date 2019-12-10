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AVM ciro endeksi ekim ayında arttı

10.12.2019 - 16:27 | Son Güncelleme :
AVM ciro endeksi ekim ayında arttı | Ekonomi Haberleri

AVM Perakende Ciro Endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artarak 321 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, ciro endeksi 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 15,9 artış kaydederek 321 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar Ekim 2019'da İstanbul’da bin 503 TL, Anadolu'da bin 36 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2019'da bin 223 TL olarak kaydedildi.

METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE

Ekim ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 35,5'lik bir artış gösterdi.

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Geçtiğimiz yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında, AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,7, yiyecek-içecekte metrekare verimliliği yüzde 15,7, giyimde metrekare verimliliği yüzde 15,1, hipermarkette metrekare verimliliği yüzde 13,7 ve diğer kategorisinde metrekare verimliliği yüzde 6,4 artış gösterdi.

Verilere ilişkin açıklamada AYD tarafından yapılan değerlendirmede, Ekim 2019 verilerinin bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde değişim yaşanmadığı belirtildi.

Ekim ayı endeks sonuçlarındaki yüzde 15,9'luk artışın, yeniden enflasyon rakamlarının üzerinde seyretmesi açısından son derece önemli bir gelişme olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu artışla birlikte, kategoriler bazında bakıldığında ayakkabı, teknoloji, yiyecek-içecek, giyim ve hipermarket kategorilerinde ciro endeksinde yine enflasyon oranının üzerinde artış gerçekleşmiş olması önümüzdeki dönemler için iyiye işaret ediyor. Endekste teknoloji kategorisi dikkat çeken kategorilerden, bu kategoride metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 35,5’lik bir artış göstermiş durumda. Bu rakam enflasyondan arındırıldığında dahi, enflasyon rakamlarının üzerinde kalıyor. Keza metrekare verimliliği yüzde 25,7 ayakkabı kategorisi de aynı şekilde. Öte yandan kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının da geçtiğimiz aylara göre artmaya başlaması yine hem AVM’lerimiz hem de tüm perakende markalarımız için oldukça olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor."


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