‹ Önceki Haber Hazine 5.7 milyar lira borçlandı Hazine 5.7 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › AVM ciro endeksi ekim ayında arttı AVM ciro endeksi ekim ayında arttı

AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi

10.12.2019 - 16:24
AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi | Ekonomi Haberleri

Almanya Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya'da menkul kıymet alım-satımı üzerinden vergi alınacak.

Almanya Maliye Bakanlığı, bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde finansal işlemler vergisi getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yasa tasarısı, uzun süredir finansal işlemlere vergi getirmeyi müzakere eden diğer ülkelerin maliye bakanları tarafından istendi.

##$HABER_1459009$##

Almanya Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya'da menkul kıymet alım-satımı üzerinden vergi alınacak. Söz konusu vergiyle sadece Almanya'da yıllık 1,5 milyar avro gelir elde edilmesi planlanıyor.

AB'de, 2008 finansal krizi sonrası yoğunlaşan baskılarla 2011'de Avrupa Komisyonu tarafından finansal işlemler vergisi teklif edilmiş ancak söz konusu vergi, AB üyesi ülkelerin çoğu tarafından kabul görmemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8020 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7927 10.12.2019 Yüksek 5,8190
Açılış: 5,8094
6,4366 Değişim: 0,10%
Düşük 6,4196 10.12.2019 Yüksek 6,4428
Açılış: 6,43
273,08 Değişim: 0,08%
Düşük 272,75 10.12.2019 Yüksek 274,13
Açılış: 272,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.