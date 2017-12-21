‹ Önceki Haber Türk Telekom Çinli bankadan kredi aldı Türk Telekom Çinli bankadan kredi aldı Sonraki Haber › Bitcoin ayı piyasasına mı girdi? Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?

Audi 330 bin aracı geri çağırdı

21.12.2017 - 09:32

Almanya'nın önemli otomobil üreticilerinden Audi firması, yangın tehlikesi yüzünden 330 bin aracı geri çağırdı.

Audi’den yapılan açıklamada 2011 ile 2015 yılları arasında üretilen A4, A5 ve Q5 modellerinde bulunan ilave ısıtıcılarda meydana gelen teknik hatadan dolayı yangın çıkma ihtimali olduğundan bu modellere sahip olan araç sahiplerine ulaşılarak hatanın giderilmesi için servislere çağrıldıklarını duyurdu.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Özellikle kış aylarında kullanılan ek ısıtıcıların bilgisayar yazılımında kaynaklanan bir hatadan dolayı ısıtıcıların istenilenin dışında fazla ısıttığını ve bundan dolayı da yangın çıkma ihtimalinin olduğunu belirten Audi Sözcüsü, yanma ihtimaline karşı ek ilave ısıtıcının kapatılmasını ve aracın motorunun çalıştırılmamasını istedi. Audi marka araçlardaki teknik hatanın giderilmesinin firmanın yetkili servisleri tarafından ücretsiz giderileceği ve bir iki saat süreceği bildirildi. Bu zamana kadar araçlarda meydana gelen yanma olaylarında herhangi bir kişinin yaralanmadığı, maddi hasar meydana geldiği duyuruldu. 

Öte yandan Kfz Rückrufe İhtisas Dergisi aynı hatanın ABD'deki Audi marka araçlarda da rastlandığını ve 250 bin aracın da geri çağrılarak hatanın giderildiğini yazdı.


Etiketler

  • Audi
  • ilave ısıtıcılar
  • teknik hata
‹ Önceki Haber Türk Telekom Çinli bankadan kredi aldı Türk Telekom Çinli bankadan kredi aldı Sonraki Haber › Bitcoin ayı piyasasına mı girdi? Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.099 Değişim: -0,16% Hacim : 5.157 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 111.006 22.12.2017 Yüksek 112.157
Açılış: 111.894
3,8149 Değişim: -0,11%
Düşük 3,8068 22.12.2017 Yüksek 3,8262
Açılış: 3,819
4,5238 Değişim: -0,41%
Düşük 4,5086 22.12.2017 Yüksek 4,5452
Açılış: 4,5426
156,38 Değişim: 0,48%
Düşük 155,43 22.12.2017 Yüksek 156,54
Açılış: 155,63
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.