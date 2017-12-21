Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?

Bitcoin henüz küresel ödeme sistemlerini yeniden tanımlamış değil; ama ayı piyasasının nasıl tanımlanacağına ilişkin soruları gündeme getirebilir.

Bitcoin'un yıllık yükselişi yüzde 1,600 iken ayı piyasasına mı girdi? Hisse senedi stratejistleri genellikle bir zirveden yüzde 20'lik düşüşü ayı piyasası olarak adlandırıyor. Bitcoin Çarşamba günü bir noktada Bloomberg fiyatlarına göre bu tanıma uydu. Çarşamba günü görülen en düşük seviye Pazartesi günkü rekorun yüzde 20 altındaydı.

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Bitcoin için geçen aydan beri görülen ilk ayı piyasasına giriş işaretiydi. Şimdi ise Bitcoin için Ağustos'tan bu yana toplam üç ayı piyasası dip seviyesi oldu. Buna karşın S&P 500 Endeksi, en son ayı piyasasını 2009 yılında gördü. Piyasa değeri aşağı ykarı Bitcoin'a denk gelen Wells Fargo & Co., ayı piyasasına girdiğinde ise hisse senetlerinin değer kaybetmesi Temmuz 2015'ten Ekim 2016'ya kadar, bir yıldan uzun sürmüştü.

Bitcoin'de görülen son sert düşüş, sanal paralara ilişkin olumsuz haberlere bağlı olarak geldi. Bitcoin'un rakibi olan Bitcoin Cash'in bilinirliğinin artması, Güney Kore'de siber saldırıya konu olan bir Borsanın batması sanal paranın son düşüşünde etkili oldu. Yılın başında Bitcoin satın almış olanlar için ise ayı piyasasında olmanın teselli armağanı sanal paranın hala yüzde 1,600 artıda olması.