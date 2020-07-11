Asya'nın en büyük güneş enerjisi santrali açıldı | Ekonomi Haberleri

Hindistan, enerji alanında ulusal yeterliliği artırmak hedefiyle Madya Pradeş eyaletinde kurduğu 750 megavatlık Rewa Ultra Mega Güneş Enerjisi Santralinin açılışını yaptı.

Santralin sanal açılış törenine video konferansla bağlanarak konuşan Başbakan Nerandra Modi, Asya'nın en büyük güneş enerji santrali olan tesisin Hindistan'ın enerji ve üretim alanında dışa bağımlılığını azaltacağını vurguladı.

Güneş enerjisi alanında yerli üretimi teşvik etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yalnızca yerli üreticilerden panel ve modüller satın almasını kararlaştırdıklarını ifade eden Modi, "Umuyoruz ki Hindistan kısa zamanda enerji ihracatçısı konumuna gelecektir." dedi.

Hindistan'ın karbon emisyonlarını yılda 1,5 milyon ton azaltması beklenen proje, ülkenin 2020'ye kadar 175 gigavatlık yenilenebilir enerji üretme hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

ÇİN'DEN İTHALATIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Öte yandan Modi'nin yerli üretime yaptığı vurgunun, dünyanın önde gelen güneş enerjisi paneli üreticilerinden olan son dönemde sınır çatışmaları yaşadığı Çin'e karşı ülkenin bu alandaki bağımsızlığını artırmaya yönelik bir hamle olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Hindistan, güneş enerjisi yatırımları için Çin'den büyük miktarda güneş enerjisi paneli ve modülü ithal ediyor.

Hindistan ile Çin arasındaki sınır ihtilafından kaynaklanan gerilim, ülkenin kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmayla tırmanmıştı.

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