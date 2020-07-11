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ABD'den Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme

11.07.2020 - 17:14
ABD'den Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme | Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisine karşılık olarak yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin konuya ilişkin yayımladığı tebliğde, Fransa'nın hayata geçirdiği dijital hizmet vergisinin "ayrımcı" bir uygulama olduğu ve ABD ticaretini kısıtladığı ifade edildi.

Buna karşılık yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilen tebliğde, söz konusu gümrük tarifesinin 6 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Tebliğde, kozmetik ve el çantaları gibi ürünlerin de söz konusu tarifeye tabi olacağı kaydedildi.

Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları da yer alıyor.

ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.


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