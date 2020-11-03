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ASELSAN'da üst düzey değişiklikler

03.11.2020 - 09:37 | Son Güncelleme :
ASELSAN'da üst düzey değişiklikler | Ekonomi Haberleri

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz'ün Genel Müdür danışmanı olarak atanmasına, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval'ın Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Sistemleri Program Direktörü Behcet Karataş'ın Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."


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