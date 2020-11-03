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Petrol fiyatları geriledi

03.11.2020 - 09:53
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 38,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 36,13 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 38,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,80 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarındaki artış nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılmasıyla son 5 ayın en düşük seviyesini gören uluslararası petrol fiyatları, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesiyle baskılanmaya devam ediyor.

Salgın kapsamında, Fransa ve İngiltere ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede tedbirlerin artması bekleniyor.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından yeniden başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor. Günlük yaklaşık 800 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, bu miktarı ay sonuna kadar 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

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Bunun yanında, piyasaların odaklandığı ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamı da petrol fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede, 80 milyona yakın kişinin Kovid-19 nedeniyle postayla oy kullanacak olması, kullanılan oyların sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi, yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı mevcut petrol üretim kısıntısı miktarı ve süresinin uzatılabileceğine ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine, fiyatların yıl sonuna kadar düşük seviyelerde seyredebileceğini belirtti.

Chalhoub, bir süredir 40-42 dolar arasında seyreden petrol fiyatlarının, Avrupa'daki ikinci dalga endişesinin ve ABD'deki vaka artışlarının olumsuz etkisi nedeniyle tekrar bir düşüşle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Libya'daki üretim artışı, küresel petrol talebinde toparlanma olasılığının düşük olması ve ABD'deki çekişmeli başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanması durumunda İran'da petrol ihracatının yeniden başlaması ihtimalinin fiyatlardaki düşüşü destekleyen faktörler arasında yer aldığına dikkati çeken Chalhoub, yatırımcıların OPEC grubu toplantısından çıkacak karara odaklandığını ifade etti.

Mevcut durumda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 38,91 ile 38,98 dolar aralığının direnç, 38,84 ile 38,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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