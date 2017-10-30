Aselsan'a 6.5 milyar dolarlık sipariş

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, şirketin elinde alınmış 6.5 milyar dolarlık sipariş olduğunu söyledi. Bu siparişlerin teslim tarihi ise 2025 yılına kadar gidiyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türk savunma sanayiinin önemli firmalarından ASELSAN'ın satın alma yetkililerini Bursalı firmalarla buluşturdu. ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, sanayi ve teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı Bursa ile savunma sanayi konusunda yeni işbirlikleri kurmak istediklerini söyledi.

ASELSAN'ın her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyen ve şirketin üzerindeki sipariş yükünün yıllar itibariyle arttığını ifade eden Kılıç, "Bugün itibariyle 6.5 milyar dolar değerinde alınmış siparişimiz var. Bu siparişlerin yıllara göre dağılımı, 2023-2025 yıllarına kadar uzanan teslimat programı var. ASELSAN bu kadar siparişi, teslimatı ve iş yükünü kendi başına yapmıyor. Ciddi bir yan sanayi ağı ile çalışıyoruz. Yan sanayinin teknolojik gelişimi ile birlikte yan sanayi firmalarına verdiğimiz işlerin niteliği ve niceliği de artmış durumda. Yıllar önce sadece talaşlı imalat ve döküm gibi basit işleri yan sanayiye yaptırırken bugün artık tasarım süreçlerinin de girdiği anahtar teslim projeleri yan sanayine çok rahatlıkla verebiliyoruz. Geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici" dedi.

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ASELSAN'ın bir vakıf şirketi olduğunu hatırlatan Kılıç, "ASELSAN aynı zamanda misyon şirketidir. Önceliklerimiz malı en uygun fiyata bir yerlerden almak değil. Millileştirme bizim için önemli. İçinde bulunduğumuz konjonktür de bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu amaçla da yurt içine verdiğimiz siparişlerimizi sürekli artırmayı istiyoruz. Katma değerli ürünleri yurt içinden tedarik ederek, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

YURTİÇİNE VERİLEN SİPARİŞLER ARTIYOR

Son 8 yılda yurt içine verilen siparişlerin yaklaşık 7 kat arttığını kaydeden Kılıç, bu alanda KOBİ'lerle yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. 2008 yılında KOBİ'lere verilen sipariş miktarı 62 milyon dolar iken bu rakamın 2016 yılında 410 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kılıç, "Bunun ötesinde 2016 yılında her 10 siparişten 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara verdik. Bu seneki rakamlar da çok farklı değil. Bunun sonucunda yurt içi alım oranımız yüzde 66'ya çıktı. 2008'de bu oran yüzde 38'di. Siparişlerimizin 3'te 2'sine yakınını yurt içinden alır duruma geldik. Bu rakamın daha yüksek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ASELSAN olarak Bursalı firmalarla iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydeden Kılıç, "Bursa'nın ciddi bir potansiyeli var. Ama şimdiye kadar savunma sanayi ile Bursa'nın bu gücünü bir araya getiremedik. Sanayi ve teknolojinin bu denli yoğun olduğu bir şehir ile çok az çalışılıyor olması önemli bir eksik. Bu bir başlangıç toplantısı olacaktır. Bursa'nın savunma sanayiden alacağı paya katkı sağlamayı hedefliyoruz. ASELSAN'ın kapısı her zaman size açık. İşbirliği toplantılarımıza devam edeceğiz. Bu toplantıya ev sahipliğinden dolayı BTSO'ya şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

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