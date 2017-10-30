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Zeybekci'den 'faiz indirimi' önerisi

30.10.2017 - 12:14 | Son Güncelleme : 30.10.2017 - 12:22

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kamu olarak sen bunu yaptıktan sonra tüm bankacılık sistemine 'Karlarınızı da yarı yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın.' denebilir" - "Kamu bankaları ön alıp liderlik yapabilir. Kamu bankaları böyle adım atınca diğer bankalar da ister istemez takipçisi olurlar" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi yükler sıfıra indirilmeli." dedi. Zeybekci, gazetecilerle yaptığı sohbette faizlerin indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Paranın ilk giriş maliyetiyle satış fiyatı arasındaki fark için çalışma yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, "Mevduata ödenen ya da başka şekilde temin edilen paranın giriş maliyetiyle satış fiyatı arasında bir bölüm var. O bölümü oluşturan enstrümanlarda kamunun da maliyeti var; vergiler, harçlar gibi. Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi yükler sıfıra indirilmeli." diye konuştu.

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"KAMU BANKALARI ÖN ALABİLİR"

Zeybekci, ekonominin bu kadar rahatladığı bir ortamda karşılık oranlarının da örtülü maliyet oluşturduğuna işaret ederek, "100 lira kredi verirken 10 lirası depo olarak yatırılıyor. Siz bunun da maliyetini ödüyorsunuz. Bu da örtülü maliyet." ifadesini kullandı. Yüzde 10'luk faizde bir puanın karşılık oranlarından kaynaklanabildiğine dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti: 

"Vergiler, harçlar indirilmeli, sıfıra yakın hale getirilmeli. Karşılık oranı da makul seviyeye indirilmeli, biraz daha dokunulabilir oraya. Diğer taraftan kamunun maliyetleriyle ilgili yapılabilecek bir bölüm var. Kamu olarak sen bunu yaptıktan sonra tüm bankacılık sistemine 'Karlarınızı da yarı yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın.' denebilir."

Karla ilgili kamu bankalarının ön alıp liderlik yapabileceğini vurgulayan Zeybekci, "Kamu bankaları böyle adım atınca diğer bankalar da ister istemez takipçisi olurlar. Şu anda rahatız. Karşılık oranlarıyla ilgili adım atılacak ve hareket edilecek bir bölüm var." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranının AB'deki 25 ülkeden iyi olduğunun altını çizerek, "Hakikaten iyi noktadaysam, bununla ilgili sıkıntılarım yoksa, niye o zaman 2-3 puan daha orada hareket alanımı değerlendirmiyorum, kullanmıyorum. Her şeyi hesaplamamız lazım." dedi.

Bu çalışmanın Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği gibi tarafları olduğunu dile getiren Zeybekci, "Ben sadece önerilerimi söylemekle yetinirim. Maliye Bakanlığı veren taraf olacak. Çünkü 'bunlardan vazgeç' dediğin zaman orada kendi dengelerini kurmak zorunda." diye konuştu. 


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