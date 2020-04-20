ASELSAN Orta Asya'daki faaliyetlerini artırıyor | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

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ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

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