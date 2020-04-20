Salgınla başa çıkmak için gerekli yardım miktarı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni, "Koronavirüsle başa çıkmak için €1.5 trilyon yardım gerekebilir" açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, koronavirüs kriziyle başa çıkmak için yaklaşık 1.5 trilyon Euro (1.63 trilyon dolar) yardımın gerekli olabileceğini açıkladı.

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Gentiloni "Eurogroup şimdi sağlık hizmetleri ve kısa süreli işleri finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yardım etmek için 500 milyar eurodan fazla yardıma yönelik teklif verdi. Şu anda en az bir trilyon Eura'ya daha ihtiyacımız var" dedi.

Gentiloni ayrıca, fonların AB'nin önümüzdeki çok yıllı bütçesi aracılığıyla artırılabileceğini söyledi.

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