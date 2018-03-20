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Aramco'nun halka arzı için yeni iddia

20.03.2018 - 09:11

The Wall Street Journal'ın haberinde, Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın, Aramco'nun yurt dışı borsalarına ilk arzı konusundaki yasal risklerin "üstesinden gelinemez bir hal alabileceği konusunu kabullendiği" vurgulandı.

Küresel finans dünyası ve petrol endüstrisinin yakından takip ettiği Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun ilk halka arzının (IPO) sadece Suudi Arabistan borsası Tedavul'da gerçekleşeceği ve yurt dışındaki borsalardaki arzın şu an için askıya alındığı öne sürüldü.The Wall Street Journal'ın Suudi yetkililere dayandırdığı haberde, yetkililerin Aramco'nun IPO'sunun gelecek sene Tedavul'da gerçekleşmesinin planlandığını, böylece Suudi borsasına yabancı sermayenin çekileceğini söylediği belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Aramco'nun IPO'sunun kendi ülkesinin dışındaki borsalarda gerçekleşmesine sıcak bakmamaya başladığına yer verilen haberde, bu hafta ABD'de resmi temaslarda bulunacak bin Selman'ın ziyaret süresince IPO hakkında herhangi bir açıklama yapmasının beklenmediği kaydedildi.

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Haberde, bin Selman'ın yurt dışında gerçekleşecek bir IPO konusundaki yasal risklerin "üstesinden gelinemez bir hal alabileceği konusunu kabullendiği" vurgulanırken, bu risklerin arasında Aramco'nun yönetimi, yapısı ve finansal şeffaflığı gibi sorunların olduğu gösterildi.

Öte yandan, CNBC'nin haberinde ise Aramco'nun Tedavul'daki IPO'sunun bu senenin ikinci yarısında, yurt dışındaki borsalarda ise gelecek sene gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Haberde, ayrıca, petrol fiyatlarının şu anda geçen yıllara göre daha yüksek olması nedeniyle, Aramco'nun IPO'suna öncesine kıyasla çok da ihtiyaç duyulmadığına dikkat çekildi.

Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın "Vizyon 2030" planı kapsamında, Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenirken, ayrıca ülke ekonomisinin petrole olan yüksek bağımlığının azaltılması ve Tedavul'a yabancı sermayenin çekilmesi isteniyor. Öte yandan, uzmanlar, Suudi Arabistan'ın ham petrol rezervlerini net olarak açıklamaması ve Aramco'nun tamamen halka açık bir şirket yerine Riyad yönetiminin kontrolü altında olması endişeleriyle yatırımcıların IPO'ya beklenen talebi göstermeyebileceği hakkında yatırımcıları uyarıyor. 


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