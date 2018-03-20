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Türkiye Rus turistlerin en popüler ülkesi oldu

20.03.2018 - 09:22

Türkiye'nin toplam 4,52 milyonluk ziyaretle Rus turistlerin 2017'de en popüler ülkesi olduğu bildirildi.

Rus turistlerin 2017’de en çok ziyaret ettikleri ülkenin 4,52 milyon turistik ziyaretle Türkiye olduğu bildirildi. Turizm analiz şirketi TurStat tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26’lık artışla toplam 39,6 milyon Rus vatandaşının yabancı ülkelere turistik ziyaret gerçekleştirdikleri belirtildi.

Türkiye’yi 2017’de bir önceki yıla göre 5,7 katlık artışla toplam 4,52 milyon turistin ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin ardından en çok ziyaretin 4,34 milyonla Abhazya’ya gerçekleştirildiği kaydedildi.

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En çok ziyaret edilen ülkeler arasında üçüncü sırada Finlandiya bulunurken, Finlandiya’nın ardından sıyasıyla Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya’nın Rus turistler tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler oldukları belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bu yıl 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti. 


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