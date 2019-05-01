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Apple’ın gelirleri yüzde 5 düştü

01.05.2019 - 10:46
Apple’ın gelirleri yüzde 5 düştü | Ekonomi Haberleri

Apple’ın, 2019 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 58 milyar dolara geriledi. Apple’ın 28 Eylül 2019’da bitecek 2019 yılı mali yılının ikinci çeyreği 30 Aralık 2018’de başlayıp, 30 Mart 2019’da tamamlandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’dan yapılan bilanço açıklamasında, toplam gelirlerin yüzde 61’inin uluslararası satışlardan geldiği belirtildi. Şirketin bu dönemdeki net gelirleri de, aynı dönemde yüzde 16 düşüşle 11.6 milyar dolara geriledi.

Apple CEO’su Tim Cook, 2019 mali yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilanço açıklamasında, "Hizmetler tarafında tüm zamanların rekorunun yanında, giyilebilir teknoloji, ev ve aksesuar kategorilerinde yakaladığımız güçlü ivme ile Mart döneminde yeni bir çeyrek rekorunu gösteren bilançomuz, toplam 1.4 milyar aktif aygıtla kurulu sistemimizin süren gücünü yansıtıyor" dedi.

Tim Cook, iPad tarafında altı yılın en güçlü büyümesini yakaladıklarını,yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetler tarafında heyecan verici gelişmeler yaşandığını vurguladı ve "Apple’ın Haziran ayındaki 30. yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda geliştiriciler ve müşterilerimizle daha fazlasını paylaşmayı bekliyoruz" dedi.

Bilançonun açıklanmasının ardından Wall Street’te Apple Hisseleri yüzde 5.22 yükseldi.


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