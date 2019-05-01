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Petrol fiyatları geriledi

01.05.2019 - 10:38
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,16 azalışla 72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşmesinde salı günü açıklanan ABD haftalık ham  petrol stokları etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan  verilere göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 6,8 milyon varil artarak  466,4 milyon varile yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 71,67 ila 71,76 dolar aralığının direnç, 71,49 ila 71,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor. 


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