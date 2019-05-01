Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşmesinde salı günü açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 6,8 milyon varil artarak 466,4 milyon varile yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 71,67 ila 71,76 dolar aralığının direnç, 71,49 ila 71,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.