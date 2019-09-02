‹ Önceki Haber Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama getirildi Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama getirildi Sonraki Haber › Büyüme rakamları açıklanacak Büyüme rakamları açıklanacak

Antalya'ya 10 milyondan fazla turist geldi

02.09.2019 - 08:25 | Son Güncelleme :
Antalya'ya 10 milyondan fazla turist geldi | Ekonomi Haberleri

Antalya'ya 8 ayda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 17 oranında artışla 10 milyon 765 bin 946'ya ulaştı.

AA muhabirinin Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Antalya'ya 1 Ocak - 31 Ağustos arasında 437 bin 615 yerli, 10 milyon 328 bin 331 yabancı turist geldi. Kente 8 ayda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 17 oranında artışla toplamda 10 milyon 765 bin 946'ya ulaştı.

Antalya'yı en fazla Rus turistler tercih etti. Rusya'dan 8 ayda 3 milyon 865 bin 310 turist kentte tatil yaptı. İkinci sırada ise bir milyon 697 bin 824 turistle Almanya yer aldı. Ayrıca, Ukrayna'dan 596 bin 645, İngiltere'den 530 bin 444, Polonya'dan da 400 bin 214 turist, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti.

Bu arada, Antalya'ya ağustosta gelen turist sayısı 2 milyon 572 bin 21 olarak gerçekleşti. Bu rakamın 92 bin 888'ini yerli turist oluşturdu.

Geçen yıl yaklaşık 14 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, bu yıl 16 milyon turist hedefini aşarak rekor kırması bekleniyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama getirildi Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama getirildi Sonraki Haber › Büyüme rakamları açıklanacak Büyüme rakamları açıklanacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.343 Değişim: 1,68% Hacim : 6.060 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.738 02.09.2019 Yüksek 98.631
Açılış: 96.738
5,8075 Değişim: 0,02%
Düşük 5,8054 03.09.2019 Yüksek 5,8137
Açılış: 5,8064
6,3727 Değişim: -0,02%
Düşük 6,3691 03.09.2019 Yüksek 6,3767
Açılış: 6,3739
285,57 Değişim: 0,01%
Düşük 285,50 03.09.2019 Yüksek 285,91
Açılış: 285,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.