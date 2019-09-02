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Büyüme rakamları açıklanacak

02.09.2019 - 08:33
Büyüme rakamları açıklanacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentisi, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1.8 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1-2.5 aralığında olacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde sıfır olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0.7, en düşük yüzde eksi 0.8 olmuştu.

Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmüştü.


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