AMB tutanaklarından ne mesaj çıktı?

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası duruşu ve ileriye dönük yönlendirmesi hakkındaki ifadeleri bu yılın başlarında tekrar değerlendirilebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay yaptığı toplantıdaki para politikası duruşu ve ileriye dönük yönlendirmesi hakkındaki ifadelerini bu yılın başlarında tekrar değerlendirebileceğini belirtti.

Yatırımcılar ECB'nin para politikasındaki değişikliği, faiz oranı belirleyicilerinin son üç yıldaki ekonomiye verilen destek politikasının temel unsuru olan 2.55 trilyon euroluk tahvil alım programını azaltmaya hazırlandığının bir işareti olarak algılayabilir. Tutanaklarda "Para politikası duruşu ve ileriye dönük yönlendirmesi hakkında ifadeler bu yılın başında yeniden değerlendirilebilir" denildi.

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Eleştirileri göz ardı eden ECB Başkanı Mario Draghi, büyüme ve enflasyon tahminlerinin artmasına rağmen, euro bölgesi ekonomisine gerektiği sürece para aktarma yönünde geçen ay ki taahhüdüne bağlı kaldı.

Ancak tutanaklar, yetkililerin şu anda tarihi dip seviyelerdeki faiz oranlarının bundan sonra izleyebileceği yol hakkında yürütülen iletişimin daha fazla önem kazanacağını düşündüklerini gösteriyor. Bu ise tahvil alımlarının yavaş yavaş politika aracı olarak önemini kaybettiğinin bir sinyali.

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