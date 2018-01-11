ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 ayın zirvesinde

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6 Ocak'ta sona eren haftada 11 bin kişi artarak 261 binle yaklaşık 4 ayın zirvesine yükseldi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yılın ilk haftasında yükseldi. Beklenti 245 bindi. Devam eden başvurular 35 bin kişi azalarak 1.87 milyon olurken 4 haftalık ortalama başvurular 9 bin artışla 250 bin 750'ye yükseldi. Bu, Ekim'in başından beri görülen en yüksek seviye oldu.

Bu yükselişe rağmen başvurular 300 bin seviyesinin altında kalarak tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor, bu da sağlıklı istihdam piyasası görünümüyle uyumlu

##$HABER_1443337$##

ÜFE'DE 2016'DAN BERİ İLK DÜŞÜŞ

ABD'de ÜFE Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.1 düştü, yıllık bazda yüzde 2.6 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3 artıştı. ÜFE böylece aylık bazda bir yıldan fazla sürede ilk kez düştü. Bu, Ağustos 2016'dan beri ilk düşüş olarak kayda geçti. ÜFE geçen ay yüzde 0.4 oranında artmıştı.

Gıda ve enerji dışı ÜFE aylık yüzde 0.1 gerilerken yıllık yüzde 2.3 arttı.