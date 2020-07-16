AMB Başkanı Lagarde: Nisan ayında dip görüldü | Ekonomi Haberleri

AMB Başkanı Lagarde: Nisan ayında dip görüldü
AMB Başkanı Lagarde, "Veriler nisan ayında dibin görüldüğünü gösterirken; ekonomik aktivitenin mayıs ve haziranda toparlandığını gösterdi" açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası basın toplantısında konuştu. Lagarde’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Görünüm belirsiz kalmaya devam etti
- Geniş teşviklere ihtiyaç söz konusu
- Veriler nisan ayında dibin görüldüğünü gösteriyor
- Avrupa Merkez Bankası gereken her şeyi yapacak
- Veriler ekonomik aktivitenin mayıs ve haziranda toparlandığını gösterdi
- Toparlanmanın erken aşamalarındayız
- 2. Çeyrek daralması büyük ölçüde beklentilere paralel
- Aktivitenin 3. Çeyrekte canlanması bekleniyor
- Riskler aşağı yönlü kalmaya devam etti
- Enflasyon 2021'in başlarında yükseliş gösterecek
- Son verilere bakıldığında Euro Bölgesi iyi konumda
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