‹ Önceki Haber KARDEMİR ile ESOGÜ arasında iş birliği KARDEMİR ile ESOGÜ arasında iş birliği Sonraki Haber › Bank of America'nın kârı yüzde 50'den fazla azaldı Bank of America'nın kârı yüzde 50'den fazla azaldı

AMB Başkanı Lagarde: Nisan ayında dip görüldü

16.07.2020 - 16:08 | Son Güncelleme :
AMB Başkanı Lagarde: Nisan ayında dip görüldü | Ekonomi Haberleri

AMB Başkanı Lagarde, "Veriler nisan ayında dibin görüldüğünü gösterirken; ekonomik aktivitenin mayıs ve haziranda toparlandığını gösterdi" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası basın toplantısında konuştu. Lagarde’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Görünüm belirsiz kalmaya devam etti
  • Geniş teşviklere ihtiyaç söz konusu
  • Veriler nisan ayında dibin görüldüğünü gösteriyor
  • Avrupa Merkez Bankası gereken her şeyi yapacak
  • Veriler ekonomik aktivitenin mayıs ve haziranda toparlandığını gösterdi
  • Toparlanmanın erken aşamalarındayız
  • 2. Çeyrek daralması büyük ölçüde beklentilere paralel
  • Aktivitenin 3. Çeyrekte canlanması bekleniyor
  • Riskler aşağı yönlü kalmaya devam etti
  • Enflasyon 2021'in başlarında yükseliş gösterecek
  • Son verilere bakıldığında Euro Bölgesi iyi konumda

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.808 Değişim: 0,91% Hacim : 20.639 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 118.685 16.07.2020 Yüksek 119.451
Açılış: 118.735
6,8563 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8552 17.07.2020 Yüksek 6,8600
Açılış: 6,8562
7,8103 Değişim: 0,01%
Düşük 7,8081 17.07.2020 Yüksek 7,8166
Açılış: 7,8098
396,38 Değişim: 0,01%
Düşük 396,21 17.07.2020 Yüksek 396,57
Açılış: 396,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.