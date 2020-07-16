AMB Başkanı Lagarde: Nisan ayında dip görüldü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası basın toplantısında konuştu. Lagarde’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AMB Başkanı Lagarde, "Veriler nisan ayında dibin görüldüğünü gösterirken; ekonomik aktivitenin mayıs ve haziranda toparlandığını gösterdi" açıklamasında bulundu.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu