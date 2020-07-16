Bank of America'nın kârı yüzde 50'den fazla azaldı | Ekonomi Haberleri

Bank of America'nın ikinci çeyrek net kârı sorunlu krediler için ayırdığı karşılık nedeniyle yarı yarıya azaldı.

ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America'nın ikinci çeyrek net kârı, önümüzdeki dönemde artması beklenen sorunlu krediler nedeniyle ayırdığı 5 milyar dolar karşılık nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde azaldı.

Şirketin CEO'su Brian Moynihan, koronavirüs salgınının ABD'de hızla yayıldığı Nisan-Haziran dönemini "Büyük Buhran'dan bu yana en sorunlu dönem" olarak niteledi.

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Ülkenin başlıca mevduat bankalarından olan Bank of America'nın bilançosu diğer büyük ABD'li bankalar ile benzer bir resim çizdi. ABD'li bankalar bir yandan önümüzdeki dönemde ekonomide derin bir daralmaya ve bunun yaratacağı maliyetlere hazırlanırken, diğer taraftan piyasalardaki dalgalanma ve onunla beraber sermaye piyasalarındaki işlem hacimlerinden nemalanıyorlar.

Bankanın net kârı geçen yılki 7.11 milyar dolar, yani hisse başına 0.74 dolar düzeyinden 3.28 milyar dolara, yani hisse başına 0.37 dolara düştü.

Refinitiv'e göre analistler, bankanın hisse başına 0.26 dolar kâr etmesini bekliyorlardı.

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