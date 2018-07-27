Amazon'un kârı yüzde 39 arttı

Amazon ikinci çeyrekte yüzde 39 artışla 2.53 milyar dolar net kâr açıkladı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon online alışverişlerdeki artış ve bulut hizmetlerine daha yüksek talebin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 39 artışla 2.53 milyar dolar net kâr açıkladı. Şirket net satışlarının bir önceki yılın aynı dönemindeki 37.96 milyar dolardan 52.89 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

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Reuters' da yer alan habere göre; Amazon, geçen yılın ikinci çeyreğinde 197 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 40 sentten 5.07 dolara yükseldi.

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