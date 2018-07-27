‹ Önceki Haber Piyasanın gözü ABD büyüme verisinde Piyasanın gözü ABD büyüme verisinde Sonraki Haber › Amazon'un kârı yüzde 39 arttı Amazon'un kârı yüzde 39 arttı

Borusan'dan 53 milyon dolarlık imza

27.07.2018 - 09:37
Borusan'dan 53 milyon dolarlık imza

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı 75 milyon dolar yatırım kapsamında ING ile 53 milyon dolar kredi anlaşması imzaladı.

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı toplam 75 milyon dolarlık yatırım planının finansmanı kapsamında ING ile toplam 53 milyon dolar tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

AA' da yer alan habere göre; şirket konuyla ilgili açıklamayı KAP'a dün akşam bildirdi. Açıklamada yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin de sene sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

##$HABER_1447962$##

Çelik boru üreticisi Borusan Mannesman toplam 75 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını; otomotiv segmenti odaklı bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı ve Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planladığını Ocak başında duyurmuştu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasanın gözü ABD büyüme verisinde Piyasanın gözü ABD büyüme verisinde Sonraki Haber › Amazon'un kârı yüzde 39 arttı Amazon'un kârı yüzde 39 arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.585 Değişim: 0,81% Hacim : 8.171 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.445 27.07.2018 Yüksek 95.977
Açılış: 94.903
4,8574 Değişim: -0,19%
Düşük 4,8420 27.07.2018 Yüksek 4,8831
Açılış: 4,8664
5,6660 Değişim: -0,11%
Düşük 5,6419 27.07.2018 Yüksek 5,6848
Açılış: 5,6721
191,04 Değişim: -0,15%
Düşük 190,34 27.07.2018 Yüksek 192,05
Açılış: 191,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.