Borusan'dan 53 milyon dolarlık imza

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı 75 milyon dolar yatırım kapsamında ING ile 53 milyon dolar kredi anlaşması imzaladı.

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı toplam 75 milyon dolarlık yatırım planının finansmanı kapsamında ING ile toplam 53 milyon dolar tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

AA' da yer alan habere göre; şirket konuyla ilgili açıklamayı KAP'a dün akşam bildirdi. Açıklamada yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin de sene sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Çelik boru üreticisi Borusan Mannesman toplam 75 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını; otomotiv segmenti odaklı bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı ve Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planladığını Ocak başında duyurmuştu.

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