Altın fiyatlarında ralli sürer mi? | Ekonomi Haberleri

Yeni haftaya başlarken ons altında son zamanların en yüksek değeri görüldü. Yurt dışı borsa endekslerinin aşağı doğru esnediği, Amerikan tahvil faizlerinin yine aşağı doğru esneme gösterdiği bir ortamda altın yeniden sıçrama yapabilir mi?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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