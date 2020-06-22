Nokia'dan işten çıkarma açıklaması | Ekonomi Haberleri

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia Oyj, Fransız iştiraki Alcatel-Lucent International'ın yerel çalışanlarının üçte birini, yani 1.233 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Ericsson ve Huawei ile karlı 5G ağı çalışmaları konusunda rekabet halindeki Nokia yaptığı açıklamada, maliyetler üzerinde "çok ciddi" baskıların olması nedeniyle işken çıkarmaları gerekli olduğunu belirtti.

İşten çıkarma açıklamasının Fransa'da politik yansımalarının olması bekleniyor. Bunun nedeni ise, Nokia'nın beş yıl önce Alcatel-Lucent International'ın ana şirketini satın alırken çalışanları işten çıkarmama ve ülkedeki araştırma ve geliştirme ekibini genişletme şartlarını kabul etmiş olmasıydı. Şirket sözcüsüne göre, bu taahhütlerin süresi bu ay sona erdi.

Şirketin açıklamasına göre, işten çıkarmalar özellikle Ar-ge hizmetlerini etkileyecek.

Nokia mevcut durumda Fransa'da 5,138 çalışanı istihdam ederken, bunların 3,640'ı Alcatel-Lucent International şirketi için çalışıyor.

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