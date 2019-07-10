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Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

10.07.2019 - 15:31
Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü | Ekonomi Haberleri

AB Komisyonu, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini sabit tutarken, 2020 büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Yaz Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı. Buna göre, AB Komisyonu, Almanya'nın 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 0,5'te tutarken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürdü.

Euro Bölgesi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,2 olurken, 2020 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildi.

Avrupa ekonomisinin ekonomik görünüme ilişkin bazı belirsizlikler olduğu belirtilen raporda, küresel ekonomideki kırılganlıklar ve politik belirsizlikler nedeniyle tahminlerin aşağı yönlü risklere maruz kaldığı vurgulandı.

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Raporda, Alman ekonomisinde net ihracatın büyümeye pozitif katkı yaptığı, özellikle otomobil sektörünün dış çevre koşullarından, müşteri tercihlerinden ve ticaret politikalarından etkileneceği aktarıldı.

Almanya’da iç talebin dirençli kaldığı ve ekonominin bu yılın ikinci yarısında toparlanmasına destek vermesinin beklendiği kaydedilen raporda, işsizliğin düşük kalması ve iş gücünde sabit ücret artışıyla özel tüketimin büyümeyi sürdüreceği vurgulandı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği öngörüsünde bulunuyor. 


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