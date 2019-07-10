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Fed Başkanı Powell'dan 'ticaret belirsizlikleri' vurgusu

10.07.2019 - 15:49 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell'dan 'ticaret belirsizlikleri' vurgusu | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "ABD ekonomisi üzerinde ticaret belirsizlikleri ve küresel büyüme endişeleri baskı yaratmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'ye para politikası hakkında yapacağı konuşmanın metni yayınlandı. Fed Başkanı Powell, şu ifadeleri kullandı:

* ABD ekonomisi görünümü üzerinde ticaret belirsizlikleri ve küresel ekonomi baskı yaratmaya devam ediyor

* Fed ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atacak

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* ABD'de enflasyonun Fed'in şu anda tahmin ettiğinden daha uzun süre zayıf kalması ihtimali mevcut

* ABD'de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte daha ılımlı hâl almış, son aylarda büyük yabancı ekonomilerde büyüme ivmesi ise yavaşlamış görünüyor


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