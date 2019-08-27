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Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası açıklandı

27.08.2019 - 12:49
Almanya'nın 6 aylık bütçe fazlası açıklandı | Ekonomi Haberleri

Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 Euro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri fazlası 45,3 milyar Euro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’sine denk geldi.

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Kamu gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 791,8 milyar Euro, giderleri yüzde 4,3 artışla 746,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 45,3 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Kamu gelirlerinin 415,4 milyar Euro'su vergi gelirlerinden oluşurken bu kategorideki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi. 


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