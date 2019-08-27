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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı

27.08.2019 - 12:44
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay İngiltere'nin ithalatını artırmasından dolayı kısmen toparlanarak eksi 2,1 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da bu yılın temmuz ayında eksi 2,7 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustos ayında yükselişe geçerek eksi 2,1 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu yükselişin İngiltere'ye yapılan ihracattan kaynaklandığını bildirdi.

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Fuest, “Anlaşmasız bir Brexit endişesi, İngiliz firmalarını çok daha erken ithalat yapmaya teşvik ediyor. Bu olumlu etkiden başka, ticaret savaşı Alman ihracatçıları üzerinde yük olmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuest, otomotiv sektörünün ihracat beklentisinin geçen aylarda gerilemesinden sonra bu ay bir miktar iyileştiğini belirterek, “Ancak, İhracat anketine katılanlar büyüme beklemiyor. Öte yandan kimya endüstrisi, önümüzdeki aylara iyimserlikle bakarken, bu sektördeki şirketler uluslararası ticarette gözle görülür bir büyüme bekliyor... Bu iyimserliğe karşılık, makine mühendisliğinde endişe artıyor. Metal endüstrisinde de ihracat gerilemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 


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