Almanya'da PMI beklentilerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi ekim ayında beklentilerin altında geldi.

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ekim ayında 52.3 öncü değeri ile beklentilerin altında gelirken, hizmet sektörü PMI 53.6 ile beklentilerin altında açıklandı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre Almanya'da imalat ve hizmetler endeksinin ivme kaybetmesiyle, özel sektör büyümesi ekim ayında üç yıldan daha uzun sürenin en düşük seviyesine gerileyerek Alman ekonomisinin dördüncü çeyreğe zayıf seyirle başladığına işaret etti.

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Reuters anketine katılan uzmanlar eylül ayında 53.7 değerini alan imalatın ekim ayında 53.4'e gerileyeceğini, 55.9 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 55.5'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise eylül ayında 55'i gördükten sonra ekim ayında 52.7'ye geriledi.

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