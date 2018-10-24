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Euro Bölgesi PMI verileri açıklandı

24.10.2018 - 11:54 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi PMI verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi imalat ve hizmetler PMI ekim ayında beklentilerin altında açıklandı.

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ekim ayında 52.1'e gerileyerek beklentilerin altında gelirken, hizmet sektörü PMI da 53.3'e gerileyerek beklentilerin altında açıklandı.

Euro Bölgesi'nde özel sektör büyümesinin ekim ayında beklentilerin üzerinde ivme kaybetmesi Avrupa Merkez Bankası(ECB) politika yapıcılarını endişelendirebilir.

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ECB yetkililerinin siyasi ve ticaret endişelerine rağmen üç aydan daha kısa sürede tahvil alım programını sona erdirmesi bekleniyor. IHS Markit tarafından derlenen endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

Reuters anketine katılan uzmanlar Eylül ayında 53.2 değerini alan imalat PMI'ın Ekim'de 53'e gerileyeceğini, 54.7 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 54.5'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

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