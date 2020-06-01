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Almanya'da imalat sektöründe daralma sürüyor

01.06.2020 - 13:48
Almanya'da imalat sektöründe daralma sürüyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkisiyle geçen ay 36,6 puana çıkmasına karşın sektördeki daralma devam etti.

 

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede nisanda 34,5 olan imalat PMI, mayısta 36,6 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, nisanda Mart 2009'dan sonraki en düşük seviyesine gerilemesinin ardından mayısta çok az arttı. Beklenti, imalat PMI verisinin 36,8 puan olması yönündeydi.

IHS Markit'e göre, Kovid-19, Almanya'nın imalat sektörünü mayıs ayında da ciddi şekilde etkilemeye devam etti. Salgın nedeniyle üretim ve siparişlerdeki düşüşler, nisanda tüm zamanların en fazla azalışını kaydetmesinin ardından geçen ay da sürdü. Fabrikalarda işçi azaltma da son 11 yılın en hızlı rakamına ulaştı.

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PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesinden sonra daha fazla fabrikanın faaliyetlerine tekrar başlamış olsa da zayıf talebin hala imalatta sınırlayıcı bir faktör olduğunu vurguladı.

Smith, "İmalat sanayisinde üretim, Kovid-19 salgınının başlamasından önce bile 2017'nin sonlarındaki zirvesinden yüzde 7-8 düştü ve şimdi bu rakam yüzde 25-30 civarında görünüyor." ifadesini kullandı.


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