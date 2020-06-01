Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Haziran ve 31 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhalelere toplam 61 milyar 9 milyon liralık teklif geldi.

8 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 31 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler