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Almanya'da imalat PMI yükseldi

02.05.2019 - 13:21
Almanya'da imalat PMI yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, nisanda 44,1 puandan 44,4 puana yükselmesine rağmen, son 80 ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, nisanda önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 44,4 puana yükseldi. Endeks, martta 44,1 düzeyinde kalarak Temmuz 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemişti. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin beşte birini temsil ediyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Nisan imalat PMI’sının üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün yavaşlaması ile dokuz ay içinde ilk defa artış gösterdiğini belirterek, “Belki de sektörün dibe vurup vurmadığı konusunda Mayıs PMI verileri gelene net bir resme sahip olamayacağız. Otomobil endüstrisindeki debelenme Alman imalat sektörünü dalgalandırmaya devam ediyor. Elektronik sektöründen kimya sektörüne kadar hemen hemen her sektörden firmalar otomobil sektörünün etkilerini hissettiklerini bildiriyor." ifadesini kullandı.


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